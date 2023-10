Karl-Oberbach-Straße in Grevenbroich Pkw-Stellplätze an der Fahrradstraße werden erneuert

Entlang der neuen Fahrradstraße in der Grevenbroicher Innenstadt werden am Mittwoch, 25. Oktober erneut Arbeiten starten, aber diesmal geht es nicht um Verbesserungen für den Fahrradverkehr: Geplant ist „eine Erneuerung der Fahrbahndecke der Parkplätze an der Karl-Oberbach-Straße im Bereich von Nadjas Café“, kündigt Stadtsprecher Lukas Maaßen an. Die Fläche werde abgefräst und erhalte dann eine neue Asphaltschicht. Anschließend werde eine neue Markierung der Stellplätze aufgebracht.