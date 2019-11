Beuern-Kundgebungen : Landwirte starten mit Traktoren nach Berlin

Vor dem Start zur Bauern-Kundgebung in Berlin: Maximilian Coenen (M.), Philipp Sieben (l.) und Florian Lemm. Foto: Georg Salzburg(salz)

Grevenbroich/Bedburg Funkgerät und Schlafsack wurden eingepackt, auf große Fahrt ging Maximilian Coenen am Sonntag Abend – mit einem besonderen Fahrzeug: Mit einem 130 PS-Schlepper, zugelassen für 40 km/h, und mit zwei Landwirte-Kollegen aus Oekoven und Bedburg ist er unterwegs nach Berlin – eine 620 Kilometer-Tour. In der Bundeshauptstadt will er am Dienstag an einer großen Landwirte-Kundgebung gegen Agrarpläne der Bundesregierung teilnehmen.

F„Bis zu 10.000 Teilnehmer und 3000 Traktoren werden dort erwartet. Wir müssen etwas tun“, sagt der 21-Jährige. Zusammen mit seinem Vater bewirtschaftet der Bedburger rund 100 Hektar, unter anderem bei Barrenstein.

Coenen und seine Kollegen sind nicht die einzigen, die zurzeit mit Schleppern auf den Straßen unterwegs sind. So ist am Montag eine Staffelfahrt mit Tausenden Traktoren von Bonn bis Bielefeld geplant. In vielen Städten gibt es Kundgebungen. Laut Polizei muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Traktor-Konvois gerechnet werden.

„Wir wollen in Berlin auf das geplante Agrar-Umweltpaket aufmerksam machen – und was das für uns Landwirte bedeutet“, erklärt Coenen, der neben der Arbeit auf dem Hof Agrarwissenschaft studiert. Mehrere neue Gesetze und Regelungen für Umwelt- und Insektenschutz seien vorgesehen. „Wir sind bereit, mehr als bisher schon schon zum Umwelt- und Insektenschutz beizutragen. Auch kommende Generationen müssen mit dem Boden leben“, betont er. Aber die geplanten Regelungen „stellen einen großen bürokratischen Aufwand dar und verursachen hohe Kosten. Die Politik würde das kaputt machen, was sie eigentlich fördern will – die mittleren und kleineren Betriebe“, sagt Coenen. Wenn etwa viele Pflanzenschutzmittel verboten oder nicht zugelassen würden, „ist zusätzliche manuelle Arbeit nötig“. Zudem seien Ertragseinbußen die Folge. „So lange der Lebensmittelpreis sich nicht ändert, lohnt sich dieser Mehraufwand nicht. Das würde viele Familienbetriebe gefährden“, sagt Coenen. „Wir setzen, da spreche ich für rund 90 Prozent der Landwirte, Pflanzenschutzmittel nur dann ein, wenn sie wirklich nötig ist.“ Für die geplanten Regelungen müsse sich die Politik mit „Landwirten aus der Praxis zusammensetzen. Wir lassen über alles mit uns reden. Aber man muss auch mit uns reden.“