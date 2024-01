Polizei ermittelt in Grevenbroich Einbrecher in Kapellen und Orken unterwegs

An zwei Häusern in Grevenbroich machten sich Einbrecher zu schaffen. An der Stadionstraße in Kapellen hatten sie Erfolg: Am Dienstag, 9. Januar, drangen die unbekannten Täter zwischen 14 und 19.10 Uhr in ein Einfamilienhaus dort ein. Sie öffneten eine Tür und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. An der Herderstraße in Orken stellten Zeugen Hebelspuren an einem Küchenfenster einer Wohnung fest. Die Tatzeit kann nach ersten Ermittlungen auf die Zeit zwischen Dienstag 2. Januar, 17 Uhr, und Dienstag. 9. Januar, 17 Uhr, eingegrenzt werden. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen und Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss weist darauf hin, dass sie Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz informiert. Interessenten können sich ebenfalls 02131 3000 melden.