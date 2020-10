Umgraben und Baumschnitt : Jetzt wird der Garten winterfest gemacht

Neurath Dieter Volkwein, Vorsitzender des Gartenbauvereins Neurath, gibt Tipps für den Garten im Herbst und Winter. Laub etwa ist eine gute Isolationsschicht für Beete und hilft zudem Tieren.

Auch im Herbst und Winter steht im Garten so einiges an Arbeit an. Das weiß Dieter Volkwein, der mit dem Gärtnern in mehrfacher Hinsicht verbunden ist. Privat gilt es den eigenen, 500 Quadratmeter großen Garten in Schuss zu halten. „Im Sommer ist er unser Wohnzimmer, da sind wir dann fast mehr als im Haus“, erklärt der verheiratete 65-Jährige. Beruflich pflegt der selbständige Gartengestalter und Friedhofsgärtner rund 100 Gräber auf neun Friedhöfen. „Ich wollte Lehrer werden, nach dem Lehramtsstudium wurden aber drei Jahre keine eingestellt“, erzählt Volkwein. Also machte er seine Liebe zum Gärtnern zum Beruf. Er übernahm ein Geschäft für Gartenbedarf in der Südstadt, „später habe ich mich aufs ambulante Geschäft verlegt“, sagt er. Und dann ist Dieter Volkwein auch Vorsitzender des Gartenbauvereins Neurath mit 115 Mitgliedern – und das seit 22 Jahren. „Vorher war mein Schwiegervater Siegfried Huckenbeck Vorsitzender.“