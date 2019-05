Kapellener Metzger für seine Produkte ausgezeichnet : Metzger räumt mit seinen Schinken ab

Willi Schillings aus Kapellen wurde jetzt für seine Spezialitäten ausgezeichnet. Aber er macht sich auch Sorgen um das traditionelle Handwerk.

Pokale, Plaketten und Medaillen – für seine Fleischereiprodukte ist Wilhelm Peter „Willi“ Schillings mehrfach mit allen wichtigen Preisen der Innung ausgezeichnet worden. Weitere Urkunden räumte der Obermeister der Fleischerei-Innung Niederrhein jetzt ab. Für seine Schinkenspezialitäten vom Chef- bis hin zum Karbonadenschinken errang er in verschiedenen Kategorien den Gesamtsieg. Außerdem wurde dem 59-Jährigen ein Publikumspreis verliehen.

„Diese Auszeichnungen sind wichtig – als Selbstkontrolle“, erklärt Willi Schillings. „Wo stehe ich mit meinen Produkten? Wie beurteilen sie die Kollegen und wie kommen sie beim Kunden an“, sind wichtige Kriterien. „Deshalb nehmen wir seit Jahren an den wichtigen Wettbewerben teil“, zudem erhielt der von ihm und Ehefrau Gerti geführte Betrieb bereits Ehrungen vom Landwirtschaftsministerium NRW.

Persönliches Wilhelm Peter Schillings hatte 1983 seinen Meister in Frankfurt am Main gemacht und später mit seiner Frau Gerti eine Metzgerei im Ortskern von Grevenbroich-Kapellen übernommen. Ende 2010 verlagerte das Ehepaar den Betrieb nach Neu-Kapellen. Gerti Schillings engagiert sich im Büro, im Verkauf und im Party-Service. Auch die Nachfolge ist geklärt: Sohn Axel (29) übernimmt den Betrieb.

Wichtige Aspekte im sich wandelnden Konsumverhalten, das unter enormen Preisdruck von Supermärkten ausgetragen wird. „Wir wollen und müssen unsere Stärken mehr herausstellen“, sagt er stellvertretend für andere Fleischermeister mit Blick auf die „hohe Qualität, persönliche Einkaufsatmosphäre, kompetente Beratung und immer mehr küchenfertig vorbereitete Produkte“, betont Willi Schillings. Seit 43 Jahren ist er in dem Beruf tätig. Im Juni vor 30 Jahren haben er und seine Frau den eigenen Betrieb gegründet, aus Alt-Kapellen erfolgte dann vor acht Jahren der Umzug ins quasi noch unbebaute Neubaugebiet des Ortsteils. „Damals haben wir einen großen Sprung gewagt und nicht bereut, ihn getan zu haben.“ Dass das Geschäft läuft, liegt an Kompetenz und Weiterentwicklung. Im Zeitalter von fleischloser Ernährung bieten die Schillings’ beispielsweise bei ihrem Mittagstisch auch immer Essen für Vegetarier an, „als Alternative zur dicken Rippe gibt es dann auch Fitness-Salat“. Ebenso werden bei Bestellungen für den Grill Sonderwünsche berücksichtigt. Denn ob bei der Vereinsfeier oder dem Familienfest: auch hier sollen die Vegetarier auf ihre Kosten kommen. Allerdings macht Schillings keine vegetarische Wurst. Traditionelle Rezepturen sind Basis seiner Spezialitäten, und seine Produkte versteht er im besten Sinne des Wortes „Lebensmittel als Mittel zum Leben“.