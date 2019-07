Ferien-Lesespaß in Grevenbroich : Sommerleseclub 2019 wird digitaler und richtet sich an alle Altersklassen

Ohne Sponsoren wie Jürgen Mockel könnte Kulturamtsmitarbeiterin Elke Wowra (l.) den Sommerleseclub nicht durchführen. Foto: Tinter, Anja (ati)/Anja Tinter

Grevenbroich Tief eintauchen in literarische Welten können auch in dieser Saison Bücherfans. In diesem Jahr gibt es einige Änderungen.

Tief eintauchen in literarische Welten können auch in dieser Saison Bücherfans. Allerdings ist der Sommerleseclub (SLC), ein seit 2005 vom Kultursekretariat NRW betreutes und von der Stadtbücherei Grevenbroich seit 2006 durchgeführtes Projekt, in seiner diesmaligen Auflage konzeptionell anders.

„Prinzipiell geht es weiterhin ums Lesen“, formuliert Bücherei-Chefin Elke Wowra das zentrale Anliegen. Um es noch besser, also zeitgemäßer, zu fördern, wird der SLC digitaler. „Das Leselogbuch kann jetzt analog und digital geführt werden“, führt die Bücherei-Chefin aus. Wer sich für die Online-Variante entscheidet, kann nunmehr auf diesem Weg Bewertungen abgeben und Empfehlungen aussprechen.

Doch nicht nur per Mausklick kann geschmökert werden, neuerdings zählt auch das gehörte Buch zum SLC-Prinzip. Das Ziel ist und bleibt, wie aus den vergangenen Sommerleseclubs bekannt, Eintragungen im sogenannten Logbuch zu sammeln – pro gehörter oder gelesener Lektüre gibt es einen entsprechenden Stempel.

Diese Stempel im Logbuch konnten bisher nur in Eigenarbeit gesammelt werden. „Jetzt können ebenso Teams antreten“, erklärt Elke Wowra eine weitere Neuerung. Galt in den Vorjahren eine Altersbeschränkung – im Fokus standen Fünft- bis Siebtklässler – „können jetzt altersgemischte Mannschaften mit bis zu fünf Personen gemeinsam ins Rennen gehen“. Wer also im Verbund mit Geschwistern oder Freunden lesen will, ist ebenso willkommen wie das Kollektiv aus Kollegen oder Sportkameraden.

Etwa 300 Teilnehmer machten in den vergangenen Auflagen beim sommerlichen Lesespaß mit, „der Spitzenwert lag mal bei 500 Leuten“, erinnert sich Elke Wowra. Mit den Neuerungen hofft sie, wieder Neuleser zu finden – und im optimalen Fall als Ausleihkartenbesitzer nachhaltig für die Stadtbücherei gewinnen zu können. „Die schwierigste Aufgabe ist, an junge Leser heranzukommen und sie für die Bücherei zu begeistern“, weiß sie aus Erfahrung. Zur Attraktivität der Bibliothek wurde deshalb im Vorfeld des SLC der Bestand aufgestockt. Beispielsweise um Werke des Kult-Autors von „Gregs Tagebuch“ oder Titel wie „Die Abenteuer des Apollo“.