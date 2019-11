Stadt investiert ins Pascal-Gymnasium : Grevenbroichs größter Saal wird mit 750 neuen Stühlen ausgestattet

Grevenbroich Die Stühle im Pädagogischen Zentrum des Pascal-Gymnasiums haben schon bessere Zeiten erlebt. Nun wurden 750 neue Sitze bestellt, Anfang Dezember werden sie geliefert.

Die Stühle im Pädagogischen Zentrum des Pascal-Gymnasiums haben schon bessere Zeiten erlebt. Viele von ihnen sind derart in die Jahre gekommen, dass ihnen nicht mehr über den Weg zu trauen ist. So ist es in der Kabarett-Reihe „Kultur Extra“ schon vorgekommen, dass Metallbeine nachgaben, auseinander grätschten und mancher Besucher urplötzlich auf dem Hosenboden landete. „Zum Glück passierte das immer, bevor die Vorstellung begann“, sagt Elke Wowra vom Kulturamt. Da das kein Zustand ist, wird in Kürze das gesamte Mobiliar ausgetauscht. 750 neue Stühle wurden bestellt, Anfang Dezember werden sie geliefert. „Wir haben uns wieder für Exemplare aus Holz entschieden, die aber etwas ergonomischer sind als die alten“, sagt Wowra. Zwar würde sich mancher Gast von Kulturveranstaltungen eine etwas bequemere Sitzgelegenheit wünschen – doch: „Stühle mit Polsterung kamen für uns nicht in Frage“, meint die stellvertretende Amtsleiterin. „Schließlich werden sie vor allem im Schulbetrieb genutzt, darunter würden sie allzu sehr leiden.“

Rund 50.000 Euro hat die Stadt für die neue Bestuhlung ausgegeben. „Das ist zum einen eine gute Investition in die Schule, zum anderen aber auch eine in die größte Veranstaltungsstätte, die wir in Grevenbroich haben“, sagt Kultur- und Schuldezernent Michael Heesch. Das Pädagogische Zentrum am Schwarzen Weg ist schließlich der einzige Saal in Grevenbroich, in dem bis zu 800 Menschen zugelassen sind.