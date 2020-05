Grevenbroichs Bürgermeister contra Landrat Petrauschke : Klaus Krützen will jetzt alleine klagen

Klaus Krützen will jetzt alleine klagen

Lächeln nur noch auf dem Archivbild: Bürgermeister Klaus Krützen will nun allein gegen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke klagen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Grevenbroich Mit zehn Stimmen von CDU, UWG und FDP hat der Hauptausschuss am Donnerstag eine von Klaus Krützen angestrebte Klage gegen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke abgelehnt. Acht Politiker von SPD, Grüne, Mein Grevenbroich und Linke waren dafür, sich auf den Rechtsweg gegen die Kommunalaufsicht zu begeben, ebenso der Bürgermeister selbst.

Letzterer kritisierte das Votum aufs Schärfste: Krützen kündigte an, dass er nun prüfe werde, ob der gefasste Beschluss das Wohl der Stadt gefährde und er ihn möglicherweise beanstanden müsse. Er selbst befinde sich als Hauptverwaltungsbeamter „in einer wehrfähigen Innenrechtsposition“ und sei zu einer Klage gegenüber der Aufsichtsbehörde berechtigt – „auch unabhängig von der Beschlussfassung“.

Wie berichtet, hatte Petrauschke den Haushalt und das Sanierungskonzept der Stadt genehmigt, doch dem Stellenplan stimmte er nicht zu. Begründung: Die Stadt habe im Vorjahr eigenmächtig Beförderungen vorgenommen – entgegen der Auflage, diese mit dem Kreis abzustimmen. Damit sei eine „neue Qualität des Eingriffs in die kommunale Selbstverwaltung sowie in die Personal- und Organisationshoheit des Bürgermeisters erreicht“ worden, sagte Krützen, der darin „einen Hauch von Willkür“ verspürt. Er appellierte an den Hauptausschuss, gegen die Auflagen der Kommunalaufsicht zu klagen. Es gehe nicht um eine „persönliche Vendetta“ mit dem Landrat, sondern um das Selbstverständnis einer selbstbewussten Kommune.