Grevenbroich : Kostenfreies Parken für Ehrenamtler im Dienst

Regina Pohl-Trippelsdorf will ein Sonderparkrecht für Ehrenamlter durchsetzen. Die Parkplätze auf der Montanusstraße sind bewirtschaftet und daher ein zusätzlicher Kostenfaktor für die Ehrenamtler. Foto: C. Pfarr. Foto: Carsten Pfarr

Grevenbroich Die Ehrenamtlerin Regina Pohl-Trippelsdorf spricht sich für ein Sonderparkrecht für kariative Kräfte aus.

Von Kosten für Parktickets und Zeitdruck während der gemeinnützigen Tätigkeit ist Pohl-Trippelsdorf selbst betroffen. Seit vielen Jahren ist sie Ehrenamtlerin im Caritashaus St. Barbara. Das Pflegeheim kümmere sich gut um die Ehrenamtler, betont Pohl-Trippelsdorf. Allerdings sei der hauseigene Parkplatz oft voll. Und die Parksituation auf der anliegenden Straße beschreibt sie als „angespannt“. Die Parkplätze an der Montanusstraße sind bewirtschaftet. Montags bis samstags, jeweils von 8 bis 18 Uhr, muss ein Ticket gezogen werden – für 1,20 Euro die Stunde und mit einer maximalen Parkdauer von drei Stunden. Alternative Parkmöglichkeiten gehen mit einem nicht unerheblichen Fußweg vom Auto zum Arbeitsplatz einher – teilweise ein Problem für Ehrenamtler im fortgeschrittenen Alter. Zudem ist die Parkdauer an den kostenfreien Stellplätzen am Friedhof auf zwei Stunden begrenzt.

Mit einer Umsetzung in Grevenbroich allein begnügt sich Pohl-Trippelsdorf allerdings nicht. „Ich fände es so toll, wenn der Ausweis kreis- oder bundesweit umgesetzt werden würde“, sagt sie. In Flensburg können Ehrenamtler mit einer Sondergenehmigung bereits kostenfrei im Stadtgebiet parken. Pohl-Trippelsdorf wirbt: Grevenbroich könne mit der Umsetzung ihrer Idee eine „Vorreiterrolle“ einnehmen. In der Politik habe sie allerdings bisher wenig Resonanz erfahren, berichtet die Grevenbroicherin. Doch an ihrer Idee hält sie fest: Der Parkausweis sei ein Zeichen der Wertschätzung für die Ehrenamtler und würde sie in ihrem Alltag entlasten.