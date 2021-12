Geburtstag im Barbarahaus : Grevenbroicherin blickt auf 100-jähriges Leben zurück

Grevenbroich Helene Brand feiert am Mittwoch einen ganz besonderen Tag. Die Grevenbroicherin wird 100 Jahre alt und blickt auf bewegtes Leben zurück, in dem sie ihren Beruf, die Kinder und Reisen unter einen Hut gebracht hat.

Heute lebt Helene Brand im Barbarahaus an der Montanusstraße. Unweit davon hat sie mit ihren zwei Schwestern und den Eltern im Verwaltungsgebäude des Gas- und Wasserwerks gewohnt, wo ihr Vater Albert Häger arbeitete. Nach dessen Tod lebte sie mit ihrer Mutter auf der Schanze, besuchte die Volksschule und im Anschluss die Handelsschule in Neuss. Gearbeitet hat sie bis zur Rente bei der Sparkasse. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann Jakob Brand kennen, den sie 1958 heiratete. Zwei Kinder wurden geboren, Monika 1958, Brigitte zwei Jahre später. Zunächst wohnten die Brands an der Richard-Wagner-Straße, später im eigenen Haus auf der Stralsunder Straße. Jakob Brand arbeitete in Kapellen, Auf der Schanze und später wie seine Frau in der Sparkassen-Hauptstelle.