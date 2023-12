Städtefreundschaft mit Auerbach Grevenbroicher ziehen verkleidet als Weihnachtsmänner durch die Partnerstadtd

Alleine das tief verschneite Vogtland war schon ein Höhepunkt für die 30 Mitglieder des Partnerschaftsvereins. Noch besser wurde es jedoch, als sie aktiv an der großen Weihnachtsmänner-Parade in Auerbach teilnahmen. In Rot-Weiß verkleidet ging es quer durch die Grevenbroicher Partnerstadt. Der winterliche Besuch der am Rand des Erzgebirges liegenden Kommune ist mittlerweile Tradition.