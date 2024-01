Unerwartete Besucher Halsbandsittiche und Eisvögel im Grevenbroicher Stadtpark

Die bunten Vögel besiedeln inzwischen weite Teile Europas und sind vor allem in Mitteleuropa vorzufinden. Aber auch in Asien oder im westlichen Nordafrika kommt der Eisvogel vor. Oliver Tillmanns vermutet in Grevenbroich etwa 15 Brutpaare, kreisweit schätzt er die Zahl auf 50. Sie haben ihre Lebensräume entlang der Erft, am Neurather See und am Gillbach. Da sie sogenannte Steilwandbrüter sind, fühlen sie sich insbesondere an Uferabbrüchen wohl. „Der Eisvogel gräbt sich gerne Höhlen an Uferabbrüchen von Bächen und Flüssen“, sagt Tillmanns.