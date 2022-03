Unterstützung für den Partnerkreis : Grevenbroicher versorgen Mikolow mit Hilfsgütern

Grevenbroich Den Rhein-Kreis Neuss erreichte jetzt ein weiterer Hilferuf aus dem polnischen Partnerkreis Mikolow. Dort müssen viele neue, aus der Ukraine vertriebene Menschen aufgenommen und versorgt werden, wozu zusätzliche Sachspenden nötig sind. Grevenbroicher Helfer sorgten für den Transport.

Die freiwilligen Helfer aus der Stadt Grevenbroich erreichten Mikolow schließlich, wo Sachgüter für die Kriegsflüchtlinge wie Decken, Babyausstattung, Hygienemittel und Lebensmittel sowie Rollatoren dankbar in Empfang genommen wurden. Nach einer Verschnaufpause in Polen machten sich die Helfer dann auf die mehr als tausend Kilometer lange Rückreise und kamen wohlbehalten wieder in der Schlossstadt an.