Kontrolle über Auto verloren : Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall in Kerpen wurden vier Menschen verletzt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Grevenbroich/Kerpen Die Kontrolle über sein Auto verlor ein Grevenbroicher (20) am Neujahrstag gegen 1.50 Uhr in einem Kreisel in Kerpen-Horrem.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und blieb in einem Grünstreifen stehen. Eine Bedburgerin (20) im Auto wurde schwer, drei weitere Menschen zwischen 19 und 22 Jahren im Fahrzeug leicht verletzt

Nach ersten Polizei-Ermittlungen war der Grevenbroicher zu schnell in den Kreisverkehr gefahren.

(NGZ)