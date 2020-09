Corona-Krise : Grevenbroicher Veranstalter bei Groß-Demo in Berlin

Demonstrierten am Mittwoch in Berlin: Die Grevenbroicher Event-Macher Dustin Thissen (l.) und Marc Pesch. Foto: Pesch

Berlin/Grevenbroich Wegen Corona werden alle Feste und Veranstaltungen gecancelt. Das hat die Veranstalter längst in Existenznöte gebracht. In Berlin demonstrierten sie am Mittwoch, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Zwei Grevenbroicher machten mit.

Von Dirk Neubauer

Eventveranstalter, Schausteller, Messebauer – für sie ist „Alarmstufe Rot“. Seit Monaten verbuchen sie keine Umsätze, weil coronabedingt alles abgesagt wird. Das machten 15.000 Menschen aus diesen Branchen am Mittwoch vor dem Brandenburger Tor in Berlin deutlich. Unter den Protestierenden: Dustin Thissen, der in Grevenbroich eine Event- und Marketingagentur betreibt, und Marc Pesch, der vor kurzem angekündigt hatte, sein Eventgeschäft pausieren zu lassen.

„Uns sind seit Mitte März 80 große Veranstaltungen abgesagt worden“, berichtet Dustin Thissen. Aufgeben wollte er dennoch nicht. „Wir als Kreative haben uns bemüht, Dinge zu finden, die noch gehen“, sagt Thissen. Die Autokonzerte mit der Kölner Band Brings in der Region waren so ein Beispiel. Doch seien solche Veranstaltungen nur ein Minimalersatz für die Ausfälle. Marc Pesch ergänzt: „Und selbst wenn in der Köln Arena nun wieder Konzerte stattfinden, können diese nicht wirtschaftlich durchgeführt werden.“ Wo normalerweise zwischen 10.000 und 15.000 Menschen feierten, seien nun gerade einmal 1200 Besucher zugelassen.

Thissen und Pesch verwiesen in einem Telefonat aus Berlin mit unserer Redaktion darauf, dass die Corona-Soforthilfen des Staates für Unternehmen im Eventgeschäft nicht geeignet seien, um Ausfälle auszugleichen. „Wir haben relativ geringe Fixkosten. Aber nur für die dürften wir aus den staatlichen Hilfen bezahlen.“ Lebenshaltungskosten sind ausdrücklich ausgeschlossen. Und am Ende des Jahres müssen die nicht verwendeten Hilfen wieder zurückgezahlt werden.