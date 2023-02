Buchhändlerin und engagierte Ehrenamtlerin Grevenbroicher trauern um Eva Krause

Es war im September 1982, als Eva Krause mit ihrem Mann Rudolf die „Bücherstube“ eröffnete. Was auf bescheidenen 60 Quadratmetern in den Rathaus-Arkaden begann, expandierte in den folgenden Jahren und mündete schließlich auf 600 Quadratmetern an der Kölner Straße. Auch wenn die Krauses im Herbst 2006 ihr Unternehmen an die Mayersche Buchhandlung übergaben, blieb der ursprünglich gewählte Name bis heute der Grevenbroicher Innenstadt erhalten: „Bücherstube“.