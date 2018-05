Grevenbroich: Grevenbroicher Tomaten auf französischem Markt

Grevenbroich Mit vielen Eindrücken ist der Partnerschaftsverein jetzt von einer Fahrt nach Saint Chamond zurückgekehrt. Neben dem Treffen mit den französischen Freunden standen dort Besichtigungen und Touren auf dem Programm. So wurden unter anderem eine Greifvogelschau und ein Hutmuseum besucht.

Neben freundschaftlichen Treffen - mit Aperitifs und gutem Essen - gab es auch einen offiziellen Empfang im Château du Jarez, der "guten Stube" von Saint Chamond, deren Stil mit der Villa Erckens in Grevenbroich zu vergleichen ist. Dort überreichte die Mitglieder des Partnerschaftsvereins einen Brief, den ihnen Bürgermeister Klaus Krützen mit auf den Weg gegeben hatte. In dem Schreiben bot er seinem Amtskollegen Hervé Reynaud an, den Jahrestag zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren am 11. November gemeinsam zu begehen. Reynaud nahm das Angebot an, die Feierstunde soll voraussichtlich in Saint Chamond stattfinden.