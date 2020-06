Disco-Klassiker „Automatic Lover“ neu arrangiert : Grevenbroicher stürmt die Dance-Charts

Danky Cigale im Arbeitszimmer unterm Dach seines Hauses im Buckau-Viertel. Dort produziert er Dance-Hits wie die Neuauflage des Disco-Klassikers „Automatic Lover“. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Danky Cigale (56) hat einen Disco-Klassiker von 1978 neu arrangiert: „Automatic Lover“, ein Welthit von Dee D. Jackson. Kaum eine Woche auf dem Markt, stürmt die Version aus Grevenbroich schon die Charts. Und Cigale hat noch weitere hitverdächtige Nummern in der Schleife.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

„See me, feel me, hear me, love me, touch me“ – diese Refrain-Zeilen brachten das Disco-Publikum in Ekstase. Damals, 1978, als die Clubs noch Don Quijote, Penelope oder Old Daddy’s hießen. Sie stammen aus dem Song „Automatic Lover“, ein Welthit der britischen Sängerin Dee D. Jackson. Dass der Klassiker jetzt wieder die Dance-Charts stürmt, liegt an einem Grevenbroicher: Danky Cigale hat ihn neu arrangiert auf den Markt gebracht. Und das erfolgreich: Kaum veröffentlicht, ist er schon unter den Top 10 zu finden. „Nicht schlecht“, meint der 56 Jahre alte Produzent.

Cigale hat bereits etliche Ohrwürmer-Projekte realisiert – gemeinsam mit anderen DJs, Produzenten und Künstlern wie Sydney-7, Patrick G-Spot, Jenny Joao oder King Brain. „Automatic Lover“ ist seine erste Solo-Single – und die geht in den einschlägigen Hitparaden bereits gut ab. „In Italien, Belgien und den Niederlanden läuft sie sogar schon in den Dauerschleifen der Radiosender“, freut sich Cigale.

Info Produzent schreibt Erinnerungen nieder Buch Danky Cigale arbeitet zurzeit an einem autobiografischen Buch, das im Oktober, spätestens November erscheinen soll. Arbeitstitel: „Die Musik stirbt nie (so lange ich lebe)“. Inhalt Auf mehr als 300 Seiten möchte der Grevenbroicher auf seine 40-jährige Arbeit in der Szene zurückblicken. Er will eine persönlichen Eindruck vom Business vermitteln, von Erfolgen und Abstürzen, netten Menschen und fiesen Typen und vor allem über die Musik berichten.

Ganz neu ist seine Version von „Automatic Lover“ aber nicht. Schon vor 15 Jahren nahm sich der Grevenbroicher des Disco-Klassikers an. „Doch irgendwie gefiel mir das Ganze nicht, so dass der Song wieder in der Schublade landete“, erzählt Danky Cigalle. Erst vor kurzem kramte er die alte Produktion wieder heraus, brachte sie auf den neuesten Stand, ohne jedoch den Spirit der Disco-Ära zu vernachlässigen. Vom Original-Song übrig geblieben ist lediglich der Refrain, der 2005 von einer unbekannten Sängerin im Studio aufgenommen wurde. An den Namen des Talents kann sich Cigale nicht mehr erinnern . . . er hat mit so vielen gearbeitet.

Die Genehmigung für „Automatic Lover“ hat sich der Grevenbroicher bei den Komponisten des Disco-Klassikers höchstpersönlich eingeholt: Gary und Patty Unwin, die heute in Spanien leben. „Als sie meine Version hörten, haben sie mir hocherfreut den Segen für die Produktion gegeben“, schildert Cigale. Radiomoderatoren und DJs hätten sich bereits begeistert über den Klassiker im neuen Sound geäußert. „Sobald es in den Clubs wieder los geht, wird diese Party- und Dance-Nummer sicherlich durch die Decke gehen“, sagt der Vater von zwei Kindern (27, 5).

Mehr als 40 Jahre ist Danky Cigale mittlerweile in der Szene unterwegs. Die musikalischen Gene hat er von seinem Vater geerbt, der mit seinem Akkordeon ständig auf Tour war, um anderen Freude zu bereiten. In den 80ern mischte Danky Cigale mit seiner Band „Kristall“ die regionalen Säle auf, machte den Anheizer für Bands wie „Münchener Freiheit“ oder „Steinwolke“. Da Cigales Herz für den Sound von Depeche Mode und den Pet Shop Boys schlug, zählte er zu den ersten lokalen Musikern, die sich an den Synthie-Pop heranwagten. Er gründete die Band „Run/Stop Restore“, deren Name sich von einem Kurzbefehl für den legendären C64 ableitete – dem Computer, auf dem die Jungs aus der Südstadt ihren Sound zusammen mischten.

Das alles ist lange her – und Danky Cigale hat mit Interpreten und Instrumentalisten so manchen Song auf den Markt gebracht, landete sogar mit „Superdancer“ auf Platz zwei der US-amerikanischen Dance-Charts. Er arbeitete mit Hartmut Engler von Pur zusammen, mit Dr. Alban, Alphaville oder den Bad Boys Blue – blieb aber immer auf dem Teppich. So ist die Musik denn auch nicht der Brotberuf, sondern die große Leidenschaft des im Buckau-Viertel lebenden Produzenten. Seit vier Jahrzehnten hält Danky Cigale seinem Arbeitgeber RWE Power die Treue.

„Natürlich gab es da immer den Wunsch, von der Musik leben zu können“, sagt er. „Zum Glück habe ich das aber nicht riskiert.“ Denn viele aus der Branche hätten mit einem Nummer-1-Hit das dicke Geld verdient, schmucke Villen, fette Autos und teure Uhren gekauft – „um heute völlig mittellos auf der Straße zu stehen“. Er habe den sicheren Weg gewählt und könne seine kreative Ader heute sorgenfrei ausleben. „Also alles richtig gemacht“, meint der 56-Jährige augenzwinkernd.