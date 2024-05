Bei Spotify und Amazon Music Grevenbroicher sind jetzt mit Podcast „PapperlaPub“ auf Sendung

Die Grevenbroicher Marius Panitz und Werner Alderath haben einen neuen Podcast ins Leben gerufen: Sie sind jetzt mit „PapperlaPub“ auf Sendung, einem Gäste-Podcast, in dem sie in lockerer Atmosphäre mit mehr oder weniger prominenten Menschen aus ihrer Heimatstadt ins Gespräch kommen. Der Name als Wortspiel greift sogleich das Konzept des Podcasts auf: Die Gäste werden wie an der Theke eines Pubs zu in der Regel einstündigen Gesprächen begrüßt. Dabei wünschen sich die Gäste ihre Lieblingsgetränke, die „live“ kredenzt werden – um a) über die Geschichte hinter dem Lieblingsgetränk ins Gespräch zu kommen, und b) sich der Persönlichkeit der Gäste zu nähern.