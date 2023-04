Paella, Flamenco und „Carretara y Manta“ Spanischer Elternverein plant wieder große „Fiesta“ in Elsen

Etwa 40 Mädchen im Alter von acht bis 20 Jahren bereiten sich zurzeit in sieben Tanzgruppen auf die große Sause auf dem Kirmesplatz vor. Unterrichtet werden sie von zwei Tanzlehrerinnen, die im Vereinslokal an der Rheydter Straße regelmäßig zum Training bitten. Die Begeisterung an der Folklore ist groß, sagt Narciandi. Immerhin befindet sich zurzeit eine achte Gruppe in Gründung, bei der fünf- und sechsjährige Kinder mitmachen. „Die werden allerdings bei der ,Fiesta‘ noch nicht auftreten“, berichtet die Veranstalterin. Aber dem Publikum vorgestellt werden sollen sie, die kleinen Tänzerinnen, die wie die „Großen“ in traditioneller Tracht erscheinen werden.