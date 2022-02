Große Sammelaktion geplant : Grevenbroicher sollen Stadt wieder vom Müll befreien

Grevenbroich Im vergangenen Jahr fiel er aus. Dementsprechend dürfte beim nächsten Frühjahrsputz mit mehr Müll zu rechnen sein. Der Termin steht fest: Am 11. und 12. März bittet die Stadt ihre Bürger wieder um Unterstützung.

Im Grevenbroicher Stadtgebiet ist am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, wieder Frühjahrsputz angesagt – und die ehrenamtlichen Teilnehmer dürften so einiges mehr an Müll an Straßenrändern, Radwegen, in Grünstreifen und Waldgebieten finden als in früheren Jahren – 2021 war die stadtweite Reinigungsaktion der Pandemie zum Opfer gefallen. Auch Ralf Diedrich, der Mitarbeiter der Stadtbetriebe organisiert seit zehn Jahren den Frühjahrsputz, rechnet mit einer höheren Abfallmenge.