Medienprojekt für das Handwerk : Schüler drehen Video über Elektro-Ausbildung

Grevenbroich 14 Schüler der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in der Südstadt haben jetzt ein Imagevideo über die Ausbildung zum Elektrotechniker gedreht.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke besuchte den Workshop: „Uns ist wichtig, jungen Menschen zeitgemäße Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vermitteln“, sagte der Grevenbroicher und fuhr fort: „Mit unserem zdi-Programm fördern wir neben der beruflichen Orientierung im wissenschaftlich-technischen Bereich – daher auch die Medienkompetenz künftiger Fachkräfte.“Sie taten das in einem Kursus des zdi-Netzwerks im Rhein-Kreis Neuss – „zdi“ steht dabei kurz für „Zukunft durch Innovation“. Dabei wurden die Neuntklässler während ihrer Projektwoche in unterschiedlichen Mediendisziplinen ausgebildet. Professionelle Technik kam zum Einsatz, so dass die Jugendlichen nicht nur selbst die Kamera in der Hand hielten, sondern auch für Regie, Tontechnik und Schnitt zuständig waren.