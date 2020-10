Aktion startet im vierten Jahr : Grevenbroicher schnüren Pakete für Obdachlose

Grevenbroich Der Verein „Grevenbroich packt an“ startet wieder die Aktion „Weihnacht im Schuhkarton“. Bereits im vierten Jahr sollen Obdachlose zum Christfest mit einem Päckchen beschenkt werden. Ob das wie in der Vergangenheit wieder im Rahmen einer gemeinsamen Feier stattfinden kann, ist noch unklar.

„Die Zahl der Obdachlosen im Stadtgebiet ist in der Vergangenheit stark gestiegen. Ich denke, dass wir in diesem Jahr etwa 100 Päckchen für Männer, Frauen und Kinder benötigen“, sagt Claudia Middeldorf. In Zusammenarbeit mit „Grevenbroich packt an“-Initiatorin Jana Marx rührt sie jetzt die Werbetrommel und bittet um Spenden.