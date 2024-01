Zahlen für 2023 liegen vor Grevenbroicher sagen häufiger „Ja“ zur Ehe

Das Ja-Wort ist in Grevenbroich 2023 deutlich häufiger gefallen als vor zwei Jahren. Hatten 2021, zur Pandemiezeit, lediglich 260 Paare den Bund fürs Leben geschlossen, waren es 2023 circa 340, etwa so viele wie 2022. Diese Zahlen nennt die Stadtverwaltung. Sie geht davon aus, dass die Zahl weiter steigt, auch weil das Standesamt in der Villa Krüppel frisch renoviert worden ist. Das Ja-Wort ist aber auch im Haus Hartmann, Museum Villa Erckens und auf Schloss Hülchrath (Infos: schloss-huelchrath.de) möglich. Damit bestehen im Stadtgebiet vier attraktive Lokalitäten, um den Bund fürs Leben zu schließen.