Routen durch Grevenbroich und Umgebung : Mit dem ADFC die Region in Corona-Zeiten erradeln

Grevenbroich Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) schlägt Touren solo oder zu zweit vor – mit vielen interessanten Zielen.

Museen, Restaurants, Kinos und vieles mehr sind geschlossen, wegen des Kontaktverbots bleiben wenig Freizeitalternativen. Möglich sind Spaziergänge und Radtouren im Grünen – aber nicht in Gruppen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat sämtliche Touren und Veranstaltungen bis Ende der Osterferien abgesagt. „Das tut schon weh, zumal die Radfahrsaison gerade erst begonnen hat“, sagt Vorsitzender Wolfgang Pleschka. Doch die Gesundheit gehe vor. „Ins Wasser“ fallen etwa das „Anradeln“ zum Tuppenhof in Vorst und die Feierabendtouren dienstags.

Auf Ausflüge verzichten müssen Radwanderer aber nicht, der Fahrradclub hat auf seiner Homepage (www.adfc-grevenbroich.de) eine ganze Reihe von Routen zusammengestellt, die sich ohne Tourenleiter auf eigene Faust erfahren lassen. So geht es: Unter der Rubrik „Tourenvorschläge“ finden sich etliche Strecken „Rund um Grevenbroich“, die auf Karten in verschiedenen Farben markiert sind.

Beim Klick auf eine Routen-Linie öffnet sich ein Fenster mit weiteren Infos – oft mit Karte. Wie wäre es mit einer 58-Kilometer-Tour vom Grevenbroicher Bahnhof zur Feste Zons in Dormagen, vorbei unter anderem an den Klöstern Knechtsteden und Langwaden? Klar: Einkehr zur Stärkung ist in Corona-Zeiten nicht möglich, also müssen ausreichend Essen und Getränke mit ins Gepäck.