Rotary Club Grevenbroich : Grevenbroicher Rotarier nehmen die erste Frau auf

Grevenbroich Insgesamt 58 Mitglieder hat der Rotary Club Grevenbroich, bislang eine reine Männer-Domäne. Nun ist erstmals eine Frau dabei. Vera Drees, die 48-Jährige ist von Beruf Markenrecht-Spezialistin in Düssldorf. Dabei soll es nicht bleiben. Im Club wurde bereits eine zweite Frau zur Aufnahme vorgeschlagen.

Künftige Mitglieder bei Rotary bewerben sich nicht, sie werden gefragt – so auch Vera Drees. „Das war eine Option, über die ich vorher nicht nachgedacht hatte“, erzählt die verheiratete 48-Jährige, die in Köln geboren und im Allgäu aufgewachsen ist. „Gesellschaftliches Engagement ist für mich sehr wichtig.“ Vera Drees gehört dem Vorstand des Grundschul-Fördervereins und des Fördervereins für Kirchenmusik in Düsseldorf an, zudem singt sie in einem Chor in Düsseldorf und im Vokalensemble St. Andreas in Korschenbroich.