Kirche und Karneval in Grevenbroich : Reaktionen auf Hanau - Plötzlich wird es ernst

Das Viergestirn des Närrischen Sprötztrupps: (vl.) Jungfrau Molly (Johannes Moll), Prinz Stefan I. (Stefan Bechtel), Bauer Kajü (Kajü Lieven) und Hofbäcker Thomas (Thomas Spitz). Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Prinz Stefan I. will beim jecken Gottesdienst in Gustorf auf den Anschlag in Hanau eingehen. Dort arbeitete er in den 1970er Jahren. Auch Pfarrer in Grevenbroich ändern ihre Predigten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Neubauer

„Mir war sehr rasch klar, ich möchte auf die Ereignisse in meinem Vortrag eingehen“, sagt Prinz Stefan Bechtel. Gemeint ist der mutmaßlich rassistische Anschlag in Hanau. Die Stadt, in der Bechtel in den 1970er Jahren arbeitete. Und die er von seinem Wohnsitz Darmstadt aus in einer halben Autostunde erreicht. Prinz Stefan kommt zum Karneval seit Jahren nach Grevenbroich. Am Freitag hat der Kopf des Gustorfer Sprötz-Trupps seine jecke „Predigt“ umgeschrieben. Beim närrischen Gottesdienst im Erftdom am heutigen Samstag, 17 Uhr, will Bechtel den Bogen spannen – vom rheinischen Karneval zu dem ungeheuerlichen Anschlag in Hanau.

Das wird schwer und leicht zugleich. Es wird schwer, weil die Bluttaten so unfassbar sind. Gewissermaßen tröpfchenweise sickerten die Fakten aus Hanau an Altweiber ins Bewusstsein des Gustorfer Viergestirns, das gerade jetzt Stimmung und Frohsinn verbreiten soll. „Wir waren gerade zu Gast beim Lokalradio NE-WS 89.4, als ich in den Nachrichten das erste Mal davon hörte“, sagt der Prinz. Nach der Altweiberparty am Torfstecherweg recherchierte Bechtel, was bis dahin über den Todesschützen von Hanau und seine Motive bekannt war.

„Man sieht bei uns Karnevalisten immer nur das Feiern. Dabei ist der Karneval bunt und tolerant und offen für alle“, sagt Bechtel. Deshalb werde es trotz allem leicht, eine Antwort auf das Massaker zu geben. „Bei uns wird niemand ausgeschlossen. Das alte Lied der Bläck Fööss bringt das sehr gut rüber: Drink doch eene met.“

Wer zusammen feiert, gehöre zu einer Gemeinschaft, die zugleich sofort Rückmeldung gibt, wenn jemand abseitige Gedanken äußert. „Diese Möglichkeit scheint der Attentäter von Hanau nicht gehabt zu haben“, sagt Bechtel. Bei ihm sei das Bild eines isolierten Menschen entstanden, der sich einsam durch die sozialen Medien bewegte. Auf den habe niemand aufgepasst, so wie es in den Vereinen üblich sei. Mit diesem Grundgedanken ist Bechtel nahe beim Leitenden Pfarrer Meik Schirpenbach, der gemeinsam mit Geistlichen aus dem Sendungsraum die Ereignisse von Hanau in den Predigten thematisieren will.

„Was mich am meisten ängstigt an der jetzigen Situation ist, dass sich so viel Hass im Inneren von Menschen aufstaut und wir darüber kaum ins Gespräch kommen können. An diese negativen Gefühle heranzukommen, sie zu erkennen, zu bearbeiten und zu überwinden, ist die große Aufgabe für die christliche Spiritualität in unserem Land, aber auch weltweit. Wir brauchen mehr positive Lebensenergie, die freigesetzt werden muss“, sagt er.