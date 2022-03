Vor 150 Jahren begann Planung : Als Grevenbroich endlich ein Rathaus bekam

Foto: Stadtarchiv Grevenbroich 11 Bilder Als Grevenbroich endlich ein Rathaus bekam

Grevenbroich Vor 150 Jahren begann die Planung für den Verwaltungssitz, bis dahin musste Grevenbroich viele Jahre ohne Rathaus auskommen. Wie stark sich das Gebäude im Lauf der Jahrzehnte verändert hat.

Ob für die Fahrradtour ins Grüne oder für den Einkaufsbummel – das alte Rathaus am Markt ist ein beliebter Treffpunkt für Grevenbroicher. Jahrzehntelang war es auch Motiv für Ansichtskarten aus der Schlossstadt. Obwohl: Besuchern von außerhalb wird die Bescheidenheit des Gebäudes an der Nordseite des Marktplatzes auffallen. Pomp und Zierrat, Türmchen und Erker? Fehlanzeige. Sachlichkeit prägt den weißen Bau, der im Sommer mit Blumenkästen verschönert wird. Die Treppe – Standort für manchen Fototermin der Stadt – und der Eingang mit Bogen auf der Paradeseite zum Markt hin sind fast die einzigen repräsentativen Elemente. So nüchtern präsentierte sich die Architektur nicht immer. Das alte Rathaus hat mehrmals seine „Kleider“ gewechselt, sein Outfit geändert.

Rückblende: Die Grevenbroicher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundertes wären sicher froh gewesen, wenn sie überhaupt ein Rathaus gehabt hätten. „Anfang des 17. Jahrhunderts wird ein frühneuzeitliches Rathaus erwähnt, das wohl in der Nähe des Marktplatzes stand“, erklärt Thomas Wolff, Leiter des Museums. In den kriegerischen Auseinandersetzungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts „gab es Scharmützel und Plündereien“. Man geht davon aus, dass das Rathaus damals zerstört wurde. Verwaltungssitz war später am Wohnort des Bürgermeisters.

Info Auch heute Sitz des Bürgermeisters Das alte Rathaus heute Im Alten rathaus ist auch heute das Büro des Bürgermeisters angesiedelt Zudem arbeiten dort die Beschäftigten in der Wirtschaftsförderung und nebenan die des Bürgerbüros. „Das Alte Rathaus prägt den Marktplatz und gehört zur Identität der Stadt. Auch nach 150 Jahren hat es immer noch einen großen Charme“, erklärt Bürgermeister Klaus Krützen. „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich arbeiten gern hier.“

Die Rathauslosigkeit rief im 19. Jahrhundert,wie Wolff weiß, Spötter auf den Plan. Laut der Neusser Zeitung von damals habe der Volkswitz für Grevenbroich mehrere Merkwürdigkeiten vermerkt, etwa eine Pfarrkirche ohne Kirchturm, eine Stadt ohne Rathaus und ein Kreisort ohne Landrat, der saß nämlich in Wevelinghoven. Das muss die Grevenbroicher getroffen haben, alles drei wurde korrigiert.

Nach dem Ratsbeschluss für den Rathausbau begann 1872, vor 150 Jahren, die Planung, im Dezember lag der Kommune ein Kostenvorschlag auf dem Tisch. Weitere Details weiß Wolff, der in der Broschüre „Sehenswertes Grevenbroich“ einen Aufsatz zum alten Rathaus verfasst hat. Architekt war Peter Hoeveler aus Düsseldorf, Bauherr Heinrich Wolff, der etliche Gebäude im Rheinland errichtet oder umgebaut hat. Der Rathausbau fiel in eine Zeit, in der Grevenbroich einen wirtschaftlichen Aufschwung und große Änderungen erlebte. Mehrere Fabriken entstanden, die Kommune erhielt Eisenbahnanschluss. „Das Rathaus war ein wichtiges Symbol für die aufstrebende Stadtgemeinde, und es ist auch heute ein Symbol der kommunalen Selbstverwaltung.

Was da für 50.000 Goldmark bis 1875 entstand, sah um einiges verspielter aus als das heutige Rathaus. Der neogotisch inspirierte Bau neben dem ehemaligen Kloster wies reich verzierte Fenster und Giebel auf.

Groß war der neue Verwaltungssitz nicht. Auf zwei Etagen wurden, wie Wolff berichtet, Verwaltungsräume, Ratssaal sowie Wohnungen für die Bediensteten wie den Polizeisergeanten eingerichtet. Zudem wurde auf der begrenzten Fläche der Gerichtssaal, die Stadtkasse, das Gesundheitsamt und das Standesamt untergebacht. Im Keller fanden sich die längst nicht mehr vorhandenen Arrestzellen. Auch für den Spritzenwagen der Feuerwehr und den Leichenwagen fand sich noch Platz. Wolf spricht von einem „Multifunktionsbau“ – eine zentrale Anlaufstelle für so gut wie alle öffentlichen Angelegenheiten. Sogar die Kreissparkasse kam dort für eine Zeit lang unter. Klar, dass die Raumknappheit schon bald Anlass für Klagen war.

Äußerlich veränderte in den 1930er Jahren ein Umbau das Rathaus. Neogotischer Zierrat verschwand dabei, eine recht stattliche Freitreppe entstand, der Uhrenturm erhielt einen Helm. Geräumiger wurde das Gebäude aber nicht.

Wenige Jahre später, Ende 1944, wurde das Rathaus von Bomben getroffen und schwer beschädigt. „In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges zog die Verwaltung nach Allrath um“, erläutert Wolff.

Doch die Stadt brauchte natürlich nach Kriegsende wieder ein Rathaus, also wurde es „1949/50 von Stadtbaumeister Josef Decker neuaufgebaut und aufgestockt. Auf Schmuck und Uhrenturm, aber auch auf die Freitreppe wurde verzichtet“, schildert Wolf.

Trotz der zusätzlichen Etage reichte der Platz bald nicht mehr aus „Die Verwaltung war über das Stadtgebiet verteilt“, sagt Wolff. „Alt“ wurde das Rathaus erst in den 1980er Jahren, als nebenan in Etappen das neue Rathaus entstand, die Dienststellen weitgehend zusammengefasst wurden.