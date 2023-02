Große Müllsammelaktion in der Schlossstadt Grevenbroicher halten im März wieder kräftig ihren Frühjahrsputz

Es ist erstaunlich, was Umweltfrevler so alles in die Landschaft kippen. „Einmal wurde ein großer Traktor-Reifen gefunden, die Helfer hatten damit ihre liebe Mühe“, erklärt Ralf Dietrich vom Schneckenhaus. Auch auf eine „ganze Ladung Pornohefte“ waren Sammler bei einer der früheren Frühjahrsputz-Aktionen gestoßen. Was wohl beim Reinemachen 2023 an Straßenrändern und in der Landschaft alles zutage kommen wird? Am Samstag/Sonntag, 10./11. März, zieht eine wohl wieder vierstellige Zahl von Grevenbroichern los, um das aufzusammeln, was andere hinterlassen haben. „Wenn man sich so umblickt, dürfte wieder einiges zusammenkommen“, erklärt Dietrich, Leiter des Umweltzentrums im Bend.