Wunsch-Aktion startet diesen Montag Grevenbroicher können wieder Zeit an Senioren verschenken

„Am meisten berührt haben mich Senioren, die sich nur etwas Zeit zum Zuhören erbeten haben“, sagt Goergens. Dass sich die Grevenbroicher – unter ihnen auch Bürgermeister Klaus Krützen – so rege an der Aktion beteiligten, freut die Organisatorin. Und auch das: „Einige, die sich damals zum ersten Mal getroffen haben, stehen auch heute noch in Kontakt. Es sind richtige Freundschaften entstanden.“