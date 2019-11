Aktion der Existenzhilfe in Grevenrboich : 300 Kinderwünsche zu erfüllen

Grevenbroich Die Grevenbroicher Existenzhilfe hat zwei Wunschbäume in der Innenstadt aufgestellt.

Die Existenzhilfe hat in der Coens-Galerie und in der Volksbank Erft an der Rheydter Staße zwei Weihnachtswunschbäume mit Karten voller Kinderwünschen aus Kunden-Familien aufgestellt. Existenzhilfe-Geschäftsführer Wolfgang Norf ist zuversichtlich, dass die Karten nicht lange an den Bäume baumeln. „In den vergangenen Jahren konnten alle Wünsche erfüllt werden. Wir wollen, dass auch Kinder in Familien, die wenig Geld haben, sich beim Weihnachtsfest über ein Geschenk freuen können“, erzählt Norf, als er mit dem Vereinsvorsitzenden Detlef Bley, der Vizevorsitzenden Gaby Schillings und anderen den Baum in der Coens-Galerie mit 180 Karten bestückte. Nicht nur auf Spielzeug hoffen Kinder, auch Pullover und Jacken gehören zu den Wünschen. Wer einem Kind eine Freude machen möchte, kann eine Karte vom Baum nehmen, das Geschenk kaufen, weihnachtlich verpacken und vielleicht mit einem Weihnachtsgruß versehen.