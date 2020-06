Großer Andrang im Montanushof : Langes Anstehen für Kino-Sitze aus dem Grefi

Grevenbroich Das Grevenbroicher Grefi-Kino hat seine alten Kinosessel verschenkt, die durch neue ersetzt werden sollen. Der Andrang von mit Akkuschraubern und Taschenlampen ausgerüsteten Kino-Fans war groß.

Das Licht in Kinosaal 1 ist an, die Leinwand dunkel, und Menschen sprechen durcheinander. Man könnte meinen, es ist die gewöhnliche Unruhe nach einer Filmvorstellung – wären da nicht die Geräusche mehrerer Akkuschrauber und die immer größer werdenden Lücken, die in den Sitzreihen klaffen. Nein, ein normaler Tag ist das nicht im Grevenbroicher Grefi-Kino. Zwecks Renovierung werden die alten Sessel verschenkt. So schrauben Films-Fans an verschiedenen Ecken des Saales die dunkelblauen, gepolsterten Stühle ab.