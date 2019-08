Kleine Sänger unterwegs : Grevenbroicher Kinderchor gestaltet die Sonntagsmesse in Bad Honnef

Die jungen Sänger der evangelischen Kirchengemeinde gestalteten die Messe in der katholischen Kirche in Bad Honnef. Foto: Evangelische Kirchengemeinde

Wieder einmal waren die jüngsten Sängerinnen und Sänger der Kinder- und Jugendkantorei der evangelischen Kirchengemeinde Grevenbroich zu einer Jugendherberge unterwegs. Diesmal war Bad Honnef am Rhein das Ziel.

Da waren natürlich zum einen das leckere Essen und die freundlichen Mitarbeitenden ein großes Plus. Die Erwachsenen freuten sich über den fantastischen Blick auf den Drachenfels, die Kinder über die nahe Weide mit den zutraulichen Pferden. Und am Abend öffnete die Herbergsleiterin den Treppenturm, von dem aus alle das Feuerwerk von „Rhein in Flammen“ verfolgen konnten.

Neben dem Singen und Musizieren kamen auch Spiel und Spaß nicht zu kurz. So erkundeten die Kinder den nahen Wald und lösten getrennt nach Anfänger- und Fortgeschrittenengruppen Aufgaben bei der traditionellen „Schnitzeljagd“. Gelegentliche Regenschauern konnten der guten Laune der Gruppe nichts anhaben, und so fuhren alle nach einem leckeren Mittagessen und der Siegerehrung wieder nach Hause.

Kinder, die Freude an der Musik in der Gemeinschaft mit anderen singbegeisterten Kindern haben, sind zum Start des Kinderchors in der zweiten Septemberwoche zu einer Schnupperprobe eingeladen. Auskünfte über Orte und Zeiten gibt es auf Aushängen an Schulen, Kindertagesstätten und Gemeindehäusern in Grevenbroich oder beim Chorleiter Karl-Georg Brumm unter der Rufnummer 02181 499765.