Jugendferienwerk Grevenbroich organisiert Back-Aktion : Grevenbroicher Kinder backen Plätzchen für den guten Zweck

Grevenbroich Das Jugendferienwerk veranstaltete jetzt ein Weihnachtsbacken, bei dem tausende Kekse hergestellt wurden. Die werden nun gegen Spenden verteilt.

Es scheint, als habe Grevenbroich eine neue Weihnachtstradition dazu gewonnen. Seit 2015 organisiert das Jugendferienwerk (JFW) jedes Jahr ein weihnachtliches Plätzchenbacken, an dem Kinder aller Altersgruppen teilnehmen können. „Die Spanne reicht von Fünf- bis hin zu Zwölfjährigen“, weiß Rosalie Ulrich, eine der Organisatorinnen. Bei den jungen Grevenbroichern kommt das gemeinsame Backen sehr gut an. „Wir sind durch die vielen Anmeldungen so gut wie voll ausgelastet“, freut sich Ulrich. „Es ist auch eine gute Gelegenheit für neue Mitglieder, uns kennenzulernen“, sagt die 23-Jährige.

Nun wurde in den Räumlichkeiten des Jugendtreff St. Joseph bei weihnachtlicher Stimmung an verschiedenen Stationen gemeinsam gebacken. So wurde in der Küche der GoT der Teig hergestellt und die Plätzchen ausgestochen. Dann ging es weiter zu einem Tisch, wo die Weihnachtskekse verziert und bemalt wurden. „Hier können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen“, sagt Johanna Giesa, Vorstandsmitglied des JFW. Am Ende kümmerten sich Kinder an einem weiteren Tisch um die weihnachtliche Verpackung der Backwaren.