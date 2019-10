Vor 25 Jahren : Juwelier Ernst-Walter Poser entwarf Uhr zur Landesgartenschau

Grevenbroich Ernst-Walter Poser entwarf vor 25 Jahren eine Uhr zum Ereignis. Seitdem hat er zahlreiche weitere Schmuckstücke mit Grevenbroicher Motiven hergestellt. Zum Jahrestag könnte ein weiteres dazukommen.

Fast alles wird dezimal gemessen, Längen, Gewichte, Kalorien, bloß die Zeit teilen wir in Zwölfer-, Siebener- und 60er-Portionen und bei noch kleineren Einheiten als Sekunden geht es in Zehnteln. Jenseits des astronomischen Hintergrunds entwickeln Juweliere auch gerne dekorative Zusatzelemente. Und als vor 25 Jahren die Landesgartenschau in die Schlossstadt kam, entschloss sich Ernst-Walter Poser aus diesem Großereignis etwas für die Ewigkeit zu machen. „Wir kreierten eine entsprechende Uhr“, erinnert er an die exklusive Edition.