Grevenbroicher gibt Big Band den Groove

Open-Air-Konzert in Wevelinghoven : Grevenbroicher groovt die Bundeswehr

Thomas Lieben an den Drums. Für den Grevenbroicher Schlagzeuger besteht das Leben aus Familie und Musik. Foto: RP/Reiner Witzel/Rolf Simmerer

Grevenbroich Thomas Lieven spielt seit 14 Jahren in der Big Band der Bundeswehr. Am 11. September gastiert er mit seinen Musiker-Kollegen auf dem Marktplatz in Wevelinghoven. Und Lieven verrät, auf was sich die Besucher freuen können.

Ein großes Konzert mit Swing-und Rocklegenden und modernen Chart-Stürmern wie den Fantastischen Vier und Nelly Furtado: Was in Wirklichkeit ziemlich schwierig auf die Beine zu stellen wäre, vereint die Big Band der Bundeswehr in ihrem Musikrepertoire. Am 11. September stattet die Gruppe aus Berufssoldaten Wevelinghoven einen Besuch ab. Der Grevenbroicher Thomas Lieven sitzt am Schlagzeug und erzeugt den richtigen Groove.

Bereits mit 13 Jahren entdeckte Lieven die Drums für sich – dabei war seine erste große Liebe die Posaune und das Tenorhorn. „Damit habe ich in der Musikschule in Neuss angefangen und habe dort in verschiedenen Formationen, Orchestern und der Big Band gespielt“, sagt Lieven. Das Schlagzeug habe ihn aber schon immer am meisten fasziniert. „Ich erzeuge mit den Drums Groove und kann mit den Sounds und der Dynamik Musik beeinflussen.“ So habe er vor 30 Jahren mit dem Drumset-Unterricht begonnen. „Nach drei Jahren spielte ich dann in allen Formationen Drums, die Posaune lag dann mehr in der Ecke“, sagt der heute 43-Jährige.

Info Benefizkonzert der Big Band der Bundeswehr Was Der Auftritt der Big Band der Bundeswehr ist ein Benefizkonzert, organisiert vom Lions Club. Spenden gehen an die Kreisklinik St. Elisabeth zur Errichtung einer zweiten Palliativstation. Wann und wo Am 11. September ab 20 Uhr spielt die Band aus professionellen Musikern und Berufssoldaten für zwei Stunden Hits aus den letzten 60 Jahren auf dem Marktplatz in Wevelinghoven.

Nach einem Schlagzeug-Studium in Köln und zahlreichen Touren mit Bands – dabei half er sogar mal bei den Brings aus – folgte vor 14 Jahren die Anfrage eines Kollegen. „Er fragte mich, ob ich Interesse hätte, bei der Big Band der Bundeswehr vorzuspielen.“ Von der Band sei er sofort begeistert gewesen, vor allem von dem „fetten Sound“. Das Vorspielen konnte er für sich entscheiden, über 800 Shows, Auslandstouren auf allen Kontinenten und Fernsehshows folgten. „Der Job ist sehr vielfältig und macht mir bis heute Spaß.“

Vielfalt ist auch das Stichwort, was die Besucher am 11. September auf dem Marktplatz erwartet. „Als Drummer ist es das Größte in der Big Band zu spielen, weil man neben Bass, Gitarre, Percussion und Keyboard noch 13 Bläser hat, die man ,antreiben’ muss“, sagt Lieven. In zwei Stunden spiele die Band bekannte Songs aus den vergangenen 60 Jahren – von Swing über Rock zu Pop und Happy Sound sind viele Genres dabei.

„Die einzelnen Musiker der Big Band qualifizieren sich über Auditions und gehören zu den besten Europas“, sagt Lieven. Highlights seien bei dem Konzert in Wevelinghoven deshalb verschiedene Solis und Battles zwischen den Instrumentalisten. Licht und Videotechnik, die die Band in Szene setzen, runden das Programm ab.

Alle Auftritte der Big Band sind in Deutschland Benefizkonzerte. Der gute Zweck steht damit im Vordergrund: „Ich finde es schön, zusätzlich zu der Musik noch einen positiven Beitrag für die gute Sache leisten zu können“, sagt Lieven. Spenden und ehrenamtliche Arbeit seien sehr wichtig, um bestimmte Ziele, gerade im karitativen Bereich erzielen zu können. Am 11. September soll für die Errichtung eines zweiten Palliativ-Raumes im Kreiskrankenhaus St. Elisabeth gesammelt werden. Das hat der Veranstalter Lions Club in Absprache mit der Klinik entschieden.