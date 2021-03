Volkshochschule lädt zur Spurensuche ein : Grevenbroicher gehen auf Spurensuche mit historischen Fotos.

Wevelinghoven Der Wevelinghovener Jürgen Larisch lädt jetzt zum vierten Mal zu einem virtuellen Termin ein, um auf alten Aufnahmen Motive oder die Namen der abgebildeten Menschen zu klären.

Seit 56 Jahren sammelt Jürgen Larisch alte Fotos und Postkarten aus seiner Heimat. Tausende Exemplare hat der Wevelinghovener bereits in seinem Archiv. Darunter sind auch Bilder, die irgendwann und irgendwo in Grevenbroich aufgenommen worden sein sollen, sich aber nicht eindeutig zuordnen lassen. Über die VHS-Cloud – das Internet-Angebot der Volkshochschule – versucht er nun, Licht ins Dunkel zu bringen.

Bei drei Terminen hat er interessierte Grevenbroicher bereits virtuell versammelt, um gemeinsam in einer Live-Schalte auf Spurensuche zu gehen. Durchaus mit Erfolg. So konnte zum Beispiel der Standort eines Fotografen, der in den 1960er Jahren ein Gotteshaus auf einem „Berg“ ablichtete, zweifelsfrei identifiziert werden. „Er hatte vom Pötzplatz in Neuenhausen aus die höher gelegene St.-Cyriakus-Kirche fotografiert“, schildert Larisch und gibt zu: „Darauf wäre ich nie gekommen.“