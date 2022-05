Grevenbroicher Gartentage : Schloßstraße wird am Freitag zur Gartenmeile umgebaut

Idyll an der Erft: In dieser Umgebung finden die Gartentage statt. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Endspurt bei den Vorbereitungen: Für die erste Auflage der Grevenbroicher Gartentage werden 40 Aussteller erwartet. Die Besucher sollen sich bei der Veranstaltung auch von Fachleuten beraten lassen können.

Was ursprünglich zum Gartenschau-Jubiläum vor zwei Jahren stattfinden sollte, wird jetzt nachgeholt: Für dieses Wochenende kündigt sich mit den Grevenbroicher Gartentagen eine zweitägige Großveranstaltung im Stadtzentrum an. Auf der Schloßstraße zwischen Torbogen und Alter Feuerwache sollen rund 40 Aussteller ihre Waren anbieten, erwartet werden über den 28. und 29. Mai rund 5000 Besucher.

40 Aussteller rund um das Alte Schloss in Grevenbroich : „Gartentage“ gehen jetzt in den Vorverkauf

Fahrräder am Bahnhof Grevenbroich : Stadt will Rad-Boxen für Spontan-Mieter

Die Aussteller kommen aus ganz Deutschland und aus den Niederlanden in die Schlossstadt, um ihre Waren anzubieten und Besuchern mit Ratschlägen zur Seite zu stehen. Auch Speisen und Getränke wird es geben: Entlang der Schloßstraße sollen fünf bis sechs Streetfood-Stände aufgebaut werden. „Mehr nicht, denn wir möchten, dass auch die Gastronomie in der Innenstadt etwas von der Veranstaltung hat“, sagt Istas. Beteiligen will sich auch das Umweltzentrum Schneckenhaus: Dort werden unter anderem Imker über ihre Arbeit informieren, auch soll es dort eine Cafeteria geben. Einbezogen wird darüber hinaus das Haus Hartmann. Dort soll es am 29. Mai einen Vortrag des Leiters der Forschungsstelle Rekultivierung geben, der über die Chancen einer neuen Landschaft referiert.

Grevenbroicher sollten beachten, dass das Veranstaltungsareal eingezäunt wird. Wer die Gartentage besuchen möchte, braucht eine Eintrittskarte. Tickets gibt es im Familienbüro und im First Reisebüro sowie online zu je sechs Euro. Außerdem werden Karten an den Veranstaltungstagen an der Alten Feuerwache und vor dem Standesamt verkauft. Die Schloßstraße wird bereits am Freitag gesperrt. Für Besucher, die große Pflanzen kaufen möchten, wird eine Abholzone eingerichtet. Parken können Besucher in den Parkhäusern der Einkaufszentren, auf dem Platz der Republik und den Stellplätzen der Sparkasse.