Wolfgang Norf neues Vorstandsmitglied Grevenbroicher führt Geschäfte der NRW-Tafel

Wolfgang Norf gehört zu den Initiatoren der „Existenzhilfe“, die 2005 gegründet wurde und heute in Grevenbroich, Kapellen, Jüchen und der Südstadt viele Hundert Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Obwohl er nun mit weiteren Aufgaben auf Landesebene betraut wurde, will sich der 67-Jährige weiterhin in erster Linie um sein „Herzensprojekt“ kümmern. Nichtsdestotrotz wird nun mehr (ehrenamtliche) Arbeit auf ihn zukommen. Denn als Geschäftsführer des Landesverbandes ist er jetzt dafür zuständig, „dass die administrativen Dinge laufen“.