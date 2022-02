Leiter der Kapellener Wehr starb im Alter von 73 Jahren : Grevenbroicher Feuerwehr trauert um Berthold Königs

Kapellen Die Feuerwehr trauert um Berthold Königs. Der langjährige Chef des Löschzugs Kapellen und zugleich stellvertretender Stadtbrandmeister starb im Alter von 73 Jahren. Zu einem Gedenken findet am Dienstag ein Trauergottesdienst statt.

Mitte der 70er Jahre kam Königs sozusagen als „Spätberufener“ zur Wehr und qualifizierte sich zügig für Führungsaufgaben. Seit 1982 stand der Gastwirt ehrenamtlich als Löschzugführer an der Spitze der Kapellener Feuerwehr. Eine Aufgabe, die er 28 Jahre innehatte und damit so lange, wie kaum einer seiner Vorgänger in der inzwischen 100-jährigen Geschichte der Einheit. Im Sommer 2008 übergab er das Amt an seinen Sohn Thomas, blieb aber noch bis Herbst 2011 aktive im Einsatz, bevor er in den Ruhestand und die Ehrenabteilung wechselte.