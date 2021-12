Von der überfluteten Küche bis zum vergessenen Geschenk : Grevenbroicher erzählen von ihren Fest-Pannen

Auch Retter bleiben von Pannen nicht verschont: Rotkreuz-Vorsitzende Gina Penz hat vor einigen Jahren das Weihnachtsgeschenk für ihren Vater verlegt. Kürzlich ist es wieder aufgetaucht. Foto: Privat

Grevenbroich Geschenk vergessen, Küche überflutet, vom Pizzaservice gerettet: Nicht jeder Heilige Abend läuft wie geplant. Grevenbroicher erinnern sich.

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel, Carsten Sommerfeld und Christian Kandzorra

Kein Fest ohne Pannen: Unter dem Christbaum erinnern sich viele Familien an das, was in der Vergangenheit ausgerechnet an Weihnachten schiefgelaufen ist – meist mit einem kräftigen Schmunzeln. So ist es auch bei Schützenpräsident Detlef Bley. Ein Fest, das er nie vergessen wird: Weihnachten 1992. Bley hatte damals mit seiner Familie einen Altbau in der Südstadt bezogen und saniert. Das Haus musste auch neu an den Kanal angeschlossen werden. Doch da lauerte der Fehlerteufel. Vier Wochen lang ging alles gut, doch: „Ausgerechnet an Heiligabend stand das Wasser aus der Badewanne in der ersten Etage auf einmal unten in der Küche“, erinnert sich Bley. Das Sanitär-Problem hat die Familie mit vereinten Kräften und herbeigerufenen Handwerkern zwar lösen können. An Heiligabend aber musste erst einmal die Küche trockengelegt werden – „und am zweiten Feiertag habe ich mit meinem Vater und meinem Schwager im Vorgarten geschaufelt, um an die Leitungen zu kommen.“ Das Festtags-Essen musste warten. . .

Von einem Tannenbaum-Problem kann Sven West erzählen: Der „Räuber“-Frontmann und seine Familie lieben Weihnachten. „Deshalb haben wir uns letztes Jahr direkt Anfang Dezember einen großen Tannenbaum gekauft“, sagt der Sänger. „Uns war aber schnell klar, dass es der Weihnachtsbaum nicht bis Heiligabend schaffen wird. Mitte Dezember haben wir schon einen neuen gekauft, da der alte kaum noch Nadeln hatte.“ Doch auch der zweite Baum hat nicht viel länger überlebt: Am zweiten Festtag flog er mangels Nadeln heraus. „Dieses Jahr haben wir uns einen künstlichen Baum geholt. Die Bäume sehen echt aus – fehlt nur noch ein Tannenduftbäumchen, dann ist es perfekt.“

Sänger Sven West mit seiner Frau Kasia und Hund zu Hause vor dem Christbaum. Foto: Staniek, Dieter

Was das Zubereiten eines Festtagsmenüs betrifft: Gut gemeint kann manchmal zu viel sein. Das musste Wolfgang Norf feststellen, als er noch „W15er“ beim Bund war und am Tag vor Heiligabend nach Hause kam. „Da meine Mutter erkrankt war, habe ich spontan das Kochen übernommen“, erinnert sich der Geschäftsführer der Existenzhilfe. Da Putenkeule so etwas wie Familientradition war, eilte er in eine Metzgerei und erwarb statt der üblichen Schenkel einen komplett gerupften Vogel. „Es war der größte, den ich je gesehen habe. So groß, dass er kaum in den Ofen passte“, schildert Norf. Nicht nur Heiligabend und an den beiden Feiertagen, auch an den Tagen danach hat die Familie noch an dem Riesenvieh gemümmelt. „Es kam uns zum Hals raus“, schmunzelt Norf. Puter hat’s seitdem nicht mehr gegeben.

Kulinarischer-traditioneller Art ist auch die Erinnerung von Simone Pickel, die jedes Jahr am zweiten Weihnachtstag einen mit Käse überbackenen Auflauf serviert. In dessen Inneren befindet sich – sozusagen als Highlight – ein Schweinefilet. Das ist das Lieblingsessen von Tochter Sarah, die am 25. Dezember auch ihren Geburtstag feiert. „Vergangenes Jahr habe ich das Fleisch an Heiligabend ganz frisch beim Metzger gekauft“, berichtet die Betreiberin der Gustorfer Minigolfanlage. Als das Filet dann am zweiten Feiertag zum Anbraten in den Topf wanderte, zog auf einmal „ein ganz gruseliger Geruch“ durch die Pickel’schen Wohnräume. Dessen Ursache war schnell ermittelt: Das vermeintlich frische Fleisch war ein alter Schinken. Was nun? Simone Pickel rief in ihrer Lieblingspizzeria an – und hatte Glück: Der Bote lieferte am Abend vier fertig zubereitete Rahmfilets, die rasch in den Auflauf kamen. Und dieses Jahr? „Da verlegen wir das Filet-Essen vorsichtshalber mal auf Heiligabend.“

Simone Pickel von der Gustorfer Minigolfanlage geht beim Einkauf des Fest-Essens künftig auf Nummer sicher. Foto: Dieter Staniek/Stan

Vom Problem gut versteckter Weihnachtspräsente weiß Gina Penz, Rotkreuz-Vorsitzende in Grevenbroich, zu berichten. „Vor einigen Jahren hatte ich bereits im Sommer ein Geschenk für meinen Papa gekauft – ein Siedler-Spiel“, erzählt die 30-Jährige, die den frühen Erwerb schön verpackte und gut versteckte. Als die Festtage näher rückten, erinnerte sich Penz zwar noch an das Geschenk, aber nicht mehr daran, wo es lag. Die Suche in der Wohnung blieb erfolglos – und erst kürzlich, beim Umzug, tauchte das Spiel wieder auf. In buntem Papier eingewickelt, lag es unter dem Bett. Das Geschenk soll jetzt übrigens jemand anderen erfreuen. „Das bekommt ein Kollege beim Wichteln.“