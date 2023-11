Schwerpunkteinsatz der Polizei in Grevenbroich Drogendealer im Bahnhofsviertel festgenommen

Im Rahmen des Schwerpunkteinsatzes, an dem zivile und uniformierte Beamte beteiligt waren, wurde am Bahnhof auch ein 39-jähriger Jüchener festgenommen, der von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach per Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann wurde zunächst ins Polizeigewahrsam an der Lindenstraße gebracht und von dort weiter in eine Justizvollzugsanstalt.