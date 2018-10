Grevenbroicher Balthasar Nürnberg leistete Widerstand gegen Faschismus

Grevenbroich Eindrucksvoll war das Porträt, mit dem Rolf Heimann den früheren Grevenbroicher Politiker und KPD-Funktionär Balthasar Nürnberg im Vortrag lebendig werden ließ. Anlässlich der Vortragsreihe des Geschichtsvereins stand der Widerstandskämpfer im Mittelpunkt.

Als junger Mann kam der aus der Eifel gebürtige Balthasar Nürnberg, der in einer Maschinenfabrik Arbeit gefunden hatte, nach Grevenbroich, schloss sich in diesen turbulenten Zeiten der Ende 1918 gegründeten KPD an. In den 1920er Jahren zum KPD-Funktionär avanciert, engagierte er sich als Stadtverordneter und Vorsitzender der KPD-Wohltätigkeitsorganisation „Rote Hilfe“ vor Ort, lieferte als Expedient der Parteizeitung täglich rund 800 Zeitungen im Grevenbroich-Mönchengladbacher Raum aus und prägte auch kreisweit die Politik der kommunistischen Partei.