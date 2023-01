Kriminalität in Grevenbroich 19-Jähriger steht wegen Totschlags vor Gericht

Nach Angaben der Polizei soll der Tat möglicherweise ein familiärer Streit vorausgegangen sein. Die Tat hatte sich in der Wohnung der Großeltern des Beschuldigten in Offenbach ereignet. In jedem Fall soll der 19-jährige Grevenbroicher aber die Tötung im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben.