Betreuungssituation im Deutschordens-Kindergarten Grevenbroich : Kita bald mit mehr Personal

Grevenbroich Im Deutschordens-Kindergarten soll sich die Situation Mitte Juni verbessern. Dort waren seit Januar nur noch vier von sechs Gruppen für die angemeldeten Kinder geöffnet.Ab Sommer werden vier neue Fachkräfte eingestellt

„Wir machen extrem viel, um Personal zu gewinnen“, allerdings tun das die Mitbewerber auch, denn die Personaldecke in Sachen qualifizierter Kita-Betreuer ist bundesweit angespannt. „Unterjährig ist es schwierig, geeignetes Fachpersonal zu finden“, zum Sommer endet das Ausbildungsjahr – und somit gibt es weitere Absolventen. Für Volker Abrahamczik ist der Mangel an Erziehern ein „grundsätzliches Problem: Der Bedarf an allen Einrichtungen wächst weiter“, U3-Plätze seien „immer mehr gefragt“. Nicht leichter macht es der demografische Wandel auf Personal-Seite – „überproportional viele Fachkräfte gehen nun in Pension“, weiß der Geschäftsführer aus leidvoller Erfahrung in der eigenen Einrichtung und von Kollegen.