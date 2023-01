Parken in der Grevenbroicher Innenstadt Neue Parkautomaten auch für kontaktloses Bezahlen

Zwei der zwölf Automaten werden an der Karl-Oberbach-Straße postiert, jeweils zwei weitere Am Zehnthof sowie Am Ständehaus. Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Geräte wird das Krankenhausviertel mit dem angrenzenden Stadtmitte-Friedhof sein. Je zwei dort Parkautomaten werden entlang der Montanusstraße und am Jakob-Dickers-Weg, einer an der Parkstraße installiert. Ein weiterer Bezahl-Automat wird an der Rheydter Straße aufgebaut.