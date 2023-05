Spiritueller Zwischenruf zu Pfingsten aus dem Kloster Langwaden Künstliche Intelligenz und lebendiger Geist

Vor kurzem las ich einen Zeitungsartikel mit der Überschrift „Wenn die KI den Anwalt aussucht“. Keine Zeitung und kein Nachrichtenportal kommen heute um das Thema „Künstliche Intelligenz“ herum. Es ist auch besser, wenn wir uns im Voraus mit den Gefahren einer künftigen Technologie beschäftigen, als dass wir im Nachhinein erstaunen und erschrecken, was für weitrechende Konsequenzen und negative Nebenwirkungen die Entwicklung mit sich bringt. Hier ist – Gott sei Dank – ein Umdenken zu erkennen: Nicht alles, was der Mensch erfindet, ist wirklich ein Fortschritt in eine gute Zukunft.