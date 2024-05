Spiritueller Zwischenruf Lieder haben es in sich

Es braucht eine kreative Gegenbewegung. So gibt es bereits viele kurze Videos im Netz, bei denen zu dem Hit „L’Amour toujours“ an den entscheidenden Stellen gesungen wird: „Nazis raus, Nazis raus, Deutschland ist multi, Nazis raus“. Am besten wäre es, wenn man die verqueren rassistischen Gedanken wieder umdreht. So könnte man singen: „Menschen, Menschen über alles, überall in unserer Welt. Das ist alles, was wir wollen, was den Frieden uns erhält.“