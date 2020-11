Einbruch in Supermarkt : Zweiter Einbrecher kann der Polizei entkommen

Südstadt Zunächst machte das Geräusch der Alarmanlage eine Polizeistreife in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr aufmerksam, dann sahen sie eine dunkel gekleidete Person, mit einer Sturmhaube maskiert, aus dem Eingang des Supermarkts an der Von-Stauffenberg-Straße in der Südstadt treten.

Zudem war die Glaseingangstür zu einem im Markt befindlichen Kiosk eingeschlagen worden, eine größere Menge an Zigarettenstangen stand in einer großen Tasche für den Abtransport bereit. Der Mann wollte flüchten, konnte aber von den Polizisten überwältigt werden. Seinem Komplizen aber gelang die Flucht. Es handelt sich um einen etwa 1,90 Meter großen und kräftig gebauten Mann, der vollständig dunkel gekleidet war Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen, sicherte Spuren und stellte die Identität des vorläufig festgenommenen Verdächtigen fest. Es handelt sich um einen 29-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Befragung gestaltete sich aufgrund von Sprachbarrieren schwierig. Die Fahndung der Polizei nach dem Mittäter dauert an.

(NGZ)