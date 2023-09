Warten auf Fördergeld in Grevenbroich Zweiter Anlauf für die Sanierung der Südstadt-Sporthalle

Wer das Geschehen in der Kommunalpolitik gut verfolgt, wird in der Ratssitzung kommende Woche Donnerstag ein Déjà-vu erleben. Denn die Grevenbroicher Politiker beschäftigen sich nach einem Jahr erneut mit der geplanten Sanierung der Dreifach-Sporthalle an der Geschwister-Scholl-Straße in der Südstadt. Die Halle ist in einem desolaten Zustand, für die Sanierung ist „großes Besteck“ erforderlich. Rund 5,5 Millionen Euro soll die Ertüchtigung des Beton-Bauwerks von 1975 kosten – Geld, das die Stadt nicht hat. Sie setzt deshalb Hoffnungen auf ein Förderprogramm des Bundes, und das zum zweiten Mal. Denn bei der ersten Runde Anfang des Jahres kam kein positiver Bescheid aus Berlin.